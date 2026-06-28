आपदा प्रबंधन : तराई क्षेत्र में जलभराव को लेकर अलर्ट मोड पर अफसर

महापौर ने आपदा प्रबंधन की तैयारी के दौरान तकनीकी, स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के सभी प्रमुख नालों, नालियों एवं जल निकासी मार्गों की साफ-सफाई युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में पूर्व वर्षों में जलभराव की समस्या सामने आई है, वहां विशेष निगरानी रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण की जाएं।