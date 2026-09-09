खंडवा जिले के मूंदी अस्पताल में समय पर मिल जाते डॉक्टर तो बच जाती युवक की जान

पुलिस के अनुसार अयान अपने दोस्तों के साथ गांव के पास स्थित तालाब में नहाने गया था। नहाते समय अचानक वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना की जानकारी उसके दोस्तों ने ग्रामीणों और परिजनों को दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण एवं परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और अयान को तालाब से बाहर निकालकर मूंदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। परिजनों के अनुसार अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण अयान को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें वापस ले जाने की सलाह दी गई। क्योंकि तब तक अयान ने दम तोड़ चुका था।