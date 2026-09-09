नगर निगम : ट्रांसपोर्ट नगर में 65 भूखंडों को नहीं मिल रहे खरीदार…20 करोड़ की आय फील्ड में अटकी

नगर निगम के तीन नए प्रोजेक्ट कागजी प्रक्रिया के साथ नियमों और फैसले में उलझे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर नगर में भूखंडों के टेंडर नहीं आ रहे हैं। तो स्टेडियम की दुकानों की कीमत तय निगम तय नहीं कर सका है। कुछ प्रोजेक्टों का निर्माण ही पूरा नहीं हो सका। यही नहीं नवचंडी मंदिर परिसर में निगम का फूड जोन नियमों के पेंच में फंस गया है। इसका सीधा असर निगम की करोड़ों रुपए की प्रस्तावित आय पर पड़ रहा है। इसके अलावा नगर निगम की दो प्रोजेक्ट पुराने हैं। जिसमें दुकानें तिल-तिल कर खंडहर में तब्दील हो रही हैं।