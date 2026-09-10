पंचायत : पंचायतों में 50 लाख रूपए के हिसाब में गड़बड़ी, पत्नी को वेंडर बनाकर 20.49 लाख रुपए निकाले

जिले के सुकवी रैयत ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ ऐश्वर्य वर्मा से शिकायत की है। जिसमें ग्रामीणों ने कहा है कि सुकवी से मोहनियां मार्ग पर पांच पुलिया का निर्माण कराया गया है। प्रत्येक पुलिया की लागत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पांचों पुलिया का निर्माण महज तीन दिन में कर दिया गया। इससे तीस लाख से अधिक कीमत की पुलिया के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। पाइप के नीचे बेस तक नहीं बनाया गया। कई जगह पाइप का काम भी अधूरा छोड़ दिया गया।