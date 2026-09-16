पीएम मोदी का जन्मदिन : 5 लाख दीपों से रोशन होगा खंडवा ‘ सामूहिक रूप से ‘ आशीर्वाद का दिया ’

कोटेश्वर मंदिर, ब्रह्मगीर समाधि स्थल, जिला चिकित्सालय, श्री नीलकंठ महाविद्यालय, रामेश्वर कुंड, सूरजकुंड, घंटाघर, पार्वती बाई धर्मशाला, नगर निगम, पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा, जोगेश्वर महादेव मंदिर, पंधाना, बाघेश्वरी माता मंदिर, भमराड़ी बेरागांव, सिंगाजी महाराज मंदिर, जाधव मोहल्ला सिंगोट अजय पाल बाबा आश्रम, गुड़ी गायत्री मंदिर, छेगांव माखन, सिंगाजी महाराज मंदिर, अहमदपुर खैगांव, गोमुख घाट, ओंकारेश्वर, ब्राह्मपुरी घाट, राम मंदिर, सुलगांव, दुर्गा मंदिर, पुनासा, सिंगाजी समाधि स्थल, बीड़ , दुर्गा माता मंदिर, मूंदी, बुखारदास बाबा मंदिर, नया हरसूद, रेणुका माता मंदिर, खालवा मां आशा देवी मंदिर, आशापुर, मुंडी घाट, डोलगांवदिद्दा हनुमान मंदिर, देवलिकला और सोलर फ्लोटिंग प्लांट, सिद्धवरकुट आदि स्थानों पर सामूहिक रूप से दीप जलेंगे।