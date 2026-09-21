21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

तीन पुलिया ओवर ब्रिज… खंडवा कलेक्टर की फटकार के बाद भी काम की गति में नहीं आई तेजी

-निरीक्षण के दौरान ठेकेदार को लेबर बढ़ाने के दिए थे निर्देश -रेलवे साइट पर पियर का काम भी चल रहा धीमी गति से -तीन पुलिया की ओर बनी भुजा को सीधा करने का काम भी नहीं हुआ शुरू
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Sep 21, 2026

Khandwa Three Puliya Over Bridge

खंडवा. साउथ सेंट्रल रेलवे साइट के पियर का काम जस का तस पड़ा हुआ है।

तीन पुलिया ओवर ब्रिज का काम कलेक्टर की फटकार के बाद भी रफ्तार पकड़ता नहीं दिख रहा है। पिछले 8 साल से बन रहे तीन पुलिया ओवर ब्रिज में अब भी काम की गति पहले जैसी ही ठंडी नजर आ रही है। रेलवे साइट पर पियर निर्माण में मजदूरों की संख्या भी कम ही दिख रही है, जबकि कलेक्टर ने लेबर बढ़ाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। तीन पुलिया साइट रोड और विद्युत पोल शिफ्टिंग का काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ है।

कलेक्टर, एसपी ने किया था निरीक्षण

करीब दो सप्ताह पहले 8 सितंबर को कलेक्टर ऋषव गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने पीडब्लयूडी सेतू निगम, ब्रिज के ठेकेदारों के साथ तीन पुलिया ओवर ब्रिज के काम का निरीक्षण किया था। यहां काम की धीमी गति देखकर कलेक्टर ने अधिकारियों, ठेकेदारों को फटकार भी लगाई थी। कलेक्टर ने अगले दिन से ही यहां लेबर बढ़ाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के सामने हामी भरने के बाद काम फिर धीमा पड़ता जा रहा है। यहां सेंट्रल रेलवे साइट पर बन रहे दो पियर अब भी पहले जैसे ही नजर आ रहे है। साउथ सेंट्रल साइट पर तो अब तक काम ही आरंभ नहीं हुआ है।

पुल को सीधा करने के लिए भी अब तक डिजाइन तैयार नहीं

कलेक्टर ने तीन पुलिया की ओर आ रही भुजा को सीधा करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया था। यहां ब्रिज के रोड का काम और मेन रोड से जोडऩे का काम भी अब तक शुरू नहीं हुआ है। सेतू निगम अधिकारी अब तक पुल को सीधा करने का डिजाइन भी तैयार नहीं करवा पाए है। यहां रोड पर आ रहे विद्युत पोल को भी सडक़ किनारे शिफ्ट किया जाना है, लेकिन दो सप्ताह से विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए आए खंभे भी एक साइड में पड़े हुए है।

पांच माह बाद शुरू हुआ सर्विस रोड का काम

तीन पुलिया ओवर ब्रिज के सिविल लाइन साइड की भुजा के पास बनने वाले सर्विस रोड का काम भी पांच माह देरी से शुरू हुआ है। यहां पुलिस लाइन से 190 मीटर की रोड पुलिस पेट्रोल पंप और सर्किट हाउस चौराहा तक बनाई जानी है। छह माह पूर्व अनुमति मिलने के बाद यहां अब पेड़ कटाई और पोल शिफ्टिंग का काम आरंभ कराया गया है।

समय पर पूरा कराएंगे काम

सर्विस रोड का काम शुरू करा दिया है। ठेकेदार को लेबर बढ़ाने के लिए कहा था, सेंट्रल रेलवे साइट पर उसने काम भी आरंभ कर दिया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार समय सीमा में काम पूरा करा लिया जाएगा।
जीएस सोलंकी, एसडीओ सेतू निगम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 11:59 am

Published on:

21 Sept 2026 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / तीन पुलिया ओवर ब्रिज… खंडवा कलेक्टर की फटकार के बाद भी काम की गति में नहीं आई तेजी

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मशीन और लकड़ी का खर्च बराकर…इस लिए 50 लाख के शवदाह गृह की बजाए लोग परंपरागत कर रहे अंत्येष्टि

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

रोजगार : महिलाओं की दो साल से भोपाल में अटकी 1.90 करोड़ की गाढ़ी कमाई

school uniform
खंडवा

टूटेगी 75 साल पुरानी परंपरा: खंडवा के नेहरू स्कूल ग्राउंड पर इस बार नहीं होगा रावण दहन

Dussehra 2026
खंडवा

ट्राइबल मंत्री के गृह क्षेत्र में पीटीआई को आवंटित, आवास में डॉक्टर, अधीक्षक, शिक्षक और चौकीदार का कब्जा

Tribal Affairs Department
खंडवा

अफसरों को बताया ‘सब ठीक’ लेकिन खंडवा जिला अस्पताल के एसएनसीयू में फायर एग्जिट नहीं, एक लिफ्ट के भरोसे अस्पताल

जिला अस्पताल का निरीक्षण
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.