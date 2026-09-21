तीन पुलिया ओवर ब्रिज… खंडवा कलेक्टर की फटकार के बाद भी काम की गति में नहीं आई तेजी

करीब दो सप्ताह पहले 8 सितंबर को कलेक्टर ऋषव गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने पीडब्लयूडी सेतू निगम, ब्रिज के ठेकेदारों के साथ तीन पुलिया ओवर ब्रिज के काम का निरीक्षण किया था। यहां काम की धीमी गति देखकर कलेक्टर ने अधिकारियों, ठेकेदारों को फटकार भी लगाई थी। कलेक्टर ने अगले दिन से ही यहां लेबर बढ़ाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के सामने हामी भरने के बाद काम फिर धीमा पड़ता जा रहा है। यहां सेंट्रल रेलवे साइट पर बन रहे दो पियर अब भी पहले जैसे ही नजर आ रहे है। साउथ सेंट्रल साइट पर तो अब तक काम ही आरंभ नहीं हुआ है।