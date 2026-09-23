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खंडवा

खंडवा जिले में यूरिया के बढ़ते इस्तेमाल से फसल पर असर, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से पौधे कमजोर, कीट-रोग का बढ़ता खतरा

जिले में किसान फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की तुलना में यूरिया का अधिक उपयोग कर रहे हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल से फसलों में अनावश्यक वानस्पतिक वृद्धि होने के साथ तना कमजोर होने और फसल के गिरने की आशंका बढ़ रही है। इसके अलावा कीट और फफूंदजनित रोगों का प्रकोप भी बढ़ सकता है। इसे देखते हुए कृषि विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करेगा।
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खंडवा

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Deepak sapkal

Sep 23, 2026

कृषि विभाग
  • किसानों को संतुलित खाद के लिए जागरूक करेगा कृषि विभाग

अधिक नाइट्रोजन से फसल की गुणवत्ता पर असर

कृषि विभाग ने हाल में किए विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। विभाग के अनुसार नाइट्रोजन की अधिक मात्रा मिलने से पौधे कोमल और रसीले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में माहू और थ्रिप्स जैसे रस चूसक कीटों के साथ फफूंदजनित रोगों का प्रकोप बढ़ने की आशंका रहती है। पौधे की वानस्पतिक अवस्था भी लंबी हो जाती है, जिससे फसल देर से पकती है और दानों के भराव पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। विभाग किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई अनुशंसा के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह देगा।

डीएपी के विकल्प भी बताएगा विभाग

रबी और खरीफ की बोवनी के समय डीएपी की मांग बढ़ने से बाजार में इसकी आपूर्ति पर दबाव रहता है। कृषि विभाग किसानों को केवल डीएपी पर निर्भर रहने के बजाय उपलब्ध वैकल्पिक उर्वरक संयोजनों के उपयोग की जानकारी देगा। विभाग के अनुसार यूरिया के साथ टीएमपी या एमएसपी जैसे विकल्पों का उपयोग करने पर प्रति एकड़ लागत डीएपी के आसपास या कम रह सकती है। इन विकल्पों से फसल को सल्फर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी मिलते हैं। शिविरों में किसानों को इन उर्वरकों के सही अनुपात और उपयोग की विधि की जानकारी दी जाएगी।

एनपीके की संतुलित मात्रा देना जरूरी

कृषि उपसंचालक सीएल केवड़ा ने बताया कि फसल की आवश्यकता के अनुसार एनपीके की संतुलित मात्रा देना जरूरी है। किसानों को बुआई के समय बेसल डोज में फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की 100 प्रतिशत तथा नाइट्रोजन की 25 से 50 प्रतिशत मात्रा देने की सलाह दी जाएगी। नाइट्रोजन की शेष मात्रा फसल की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग अवस्थाओं में देने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इस संबंध में जिले के सभी कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।


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Updated on:

23 Sept 2026 12:00 pm

Published on:

23 Sept 2026 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / खंडवा जिले में यूरिया के बढ़ते इस्तेमाल से फसल पर असर, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से पौधे कमजोर, कीट-रोग का बढ़ता खतरा

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