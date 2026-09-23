जन सुनवाई… खंडवा में झूठे सपने दिखाकर बेचे प्लाट, अब कॉलोनाइजर सुविधा देने की बजाय दे रहा धमकी

नाहल्दा पंचायत के ग्राम भंडारिया के ग्राम वासियों ने शिकायत की कि ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए शासकीय निधि से एक बोरिंग का खनन कराया है। इस बोरिंग पर ग्राम के ही ओमप्रकाश ताराचंद यादव द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर ग्रामीणों को पानी भरने से रोका जा रहा है। कलेक्टर से ने संबंधित अधिकारी को जांच कर समस्या को हल करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ ऐश्वर्य वर्मा, अपर कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, अपर कलेक्टर क्षितिज शर्मा, अपर कलेक्टर अरविंद चौहान एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।