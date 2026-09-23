खंडवा के गणेश पंडालों में उमड़ रही भीड़, नंदी से लेकर मोर सिंहासन तक दिख रहे बप्पा के अनोखे स्वरूप

कुंडलेश्वर वार्ड के बप्पा सरकार गणेश मंडल का यह तीसरा वर्ष है। मंडल ने इस बार पर्यावरण संदेश से जुड़ी मिट्टी की 9 फीट प्रतिमा तैयार कराई है, जिसमें गणेशजी नंदी को दुलार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां भगवान जगन्नाथजी के रथ की झांकी भी तैयार की गई है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मंडल से राजदीप अग्रवाल, यश अग्रवाल, अमितेश जायसवाल, ललित जायसवाल और अखिलेश जायसवाल जुड़े हैं।