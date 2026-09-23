हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी : धड़ल्ले से कारोबार…एलआईजी मकान बने दुकान-शोरूम, उपयोग भी बदला

सामान्य कॉलोनियों में ही नहीं बल्कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में धड्ल्ले से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। आवासीय घरों का व्यवसायिक स्वरूप भी बदला जा रहा है। आनंद नगर क्षेत्र, दीनदयालपुरम्, रामेश्वर में एलआईजी कॉलोनी इसका उदाहरण है। कॉलोनियों में मुख्य मार्ग से अंदर की गलियों तक कई मकानों में कारोबार हो रहा है। लोगों ने घर के हिस्से को दुकान या अन्य व्यावसायिक उपयोग में ले लिया है। कइयों ने तो कारोबार के लिए पूरा आवास ही किराए पर दे दिया है।