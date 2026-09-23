55 हजार की डिमांड, 14 हजार की पहली किश्त खंडवा में धराया इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

Khandwa News :मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम की लगातार कार्रवाई के बावजूद सिस्टम में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला सूबे के खंडवा जिले के पुनासा से सामने आया है, जहां इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने एक भ्रष्ट इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपयंत्री 61 वर्षीय अशोक गौतम को बुधवार को उन्ही के दफ्तर के तकनीकी कक्ष में 14 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप है तो वहीं पूरे इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बन गया है।