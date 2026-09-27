विश्व पर्यटन दिवस: खंडवा में पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं, टूरिस्ट स्पॉटों को संवरने का इंतजार, बदल सकती है जिले की तस्वीर

प्राकृतिक खूबसूरती, धार्मिक आस्था और जल पर्यटन का अनूठा संगम जिले में मौजूद है, लेकिन यह अभी लोगों की आंखों से ओझल है। बीड़ के पास सिंगाजी धाम, हरसूद का चारखेड़ा इको टूरिज्म स्पॉट, हनुवंतिया टापू और बोरियामाल जैसे स्थल अलग-अलग खूबियां रखते हैं। यदि इन्हें पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए तो यह केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार के नए रास्ते भी खोल सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं होने के बाद भी प्रचार-प्रसार के अभाव में यह लोगों की पहुंच से दूर हैं।

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