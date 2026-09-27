बप्पा की विदाई… खंडवा में मंत्री ने महापौर के साथ क्रेन में सवार होकर झीलोद्यान कुंड में विसर्जित किए गणेशजी

बड़ी गणेश प्रतिमाएं दोपहर बाद अपने स्थानों से निकली और बांबे बाजार पहुंचते ही यहां चल समारोह शुरू हो गया। भव्य आतिशबाजी, डीजे, ढोल के साथ युवा अखाड़ों के करतब दिखाते रहे। देर रात तक विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। अनंत चतुर्दशी पर दोपहर से गणेशजी की विदाई आरंभ हुई। पंडालों, घरों में विराजित गणेशजी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर झीलोद्यान कुंड, रामेश्वर के अस्थाई कुंड, गणगौर घाट, पंधाना रोड आबना नदी के तट पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।