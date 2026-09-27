खंडवा में पत्रिका स्थापना दिवस पर भागवत कथा समिति मयूर विहार ने कुपोषित बच्चों को किया फल वितरण

पत्रिका के स्थापना दिवस पर शुक्रवार सुबह आनंदम विद्या निकेतन शाला परिसर में जेसीआई द्वारा पौधरोपण किया गया। शाला प्रबंधक सतीश पटेल ने पत्रिका के 18वें स्थापना दिवस पर बधाई दी। जेसीआई पूर्व अध्यक्ष अनिल बाहेती, अध्यक्ष मनन सोनी ने पौधों के संरक्षण का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष विकास मित्तल, नागेश वालंजकर, सचिव अनुज खंडेलवाल, प्रिंस जिंदल, काव्यांश जोशी, आनंदम विद्या निकेतन की प्राचार्य जसमीत कौर साहनी, नेहा सेठी, ज्योति यादव, नेहा दुबे, सोनाली डाकसे एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। आभार अनुज खंडेलवाल ने माना।