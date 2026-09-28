बिहार के गया जैसा ओंकारेश्वर का गयाशीला तीर्थ, यहां पिंडदान से पितरों की मुक्ति की मान्यता

कर्मकांड पंडित दुर्गेश पचौरी ने बताया श्राद्ध पक्ष में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु गया शिला पहुंचते हैं। यहां पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की धार्मिक परंपरा निभाई जाती है। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पितृपक्ष के दौरान रहने और भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। उन्होंने बताया कि सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। इस दौरान ओंकारेश्वर के नर्मदा और कावेरी नदी के घाटों के साथ गया शिला पर भी बड़ी संख्या में लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करने पहुंचते हैं।