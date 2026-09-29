विश्व हृदय दिवस : खंडवा में सुबह की दौड़ नहीं, अस्पताल की दौड़ लगा रहे युवा, दिल ने उम्र की सीमा तोड़ी

सुबह की शुरुआत मोबाइल देखकर, दिनभर कुर्सी पर बैठकर काम, बीच-बीच में चाय-सिगरेट और रात को देर तक जागना... यह दिनचर्या अब सिर्फ थकान नहीं दे रही, दिल पर भी असर डाल रही है। जिले में सामने आ रहे अस्पताल के आंकड़े एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। हार्ट अटैक अब केवल उम्रदराज लोगों तक सीमित नहीं रह गया है। 25 से 35 साल की उम्र के युवा भी इसकी चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यानी जिस उम्र को जिंदगी की सबसे सक्रिय उम्र माना जाता है, उसी उम्र में दिल बीमारी का संकेत देने लगा है।

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