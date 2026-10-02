थाली में जहर! खंडवा में जांचे 197 खाद्य सैंपल, 24 निकले अमानक; रिपोर्ट आई तब तक बिक चुका था माल

खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच के लिए एक चलित लैब भी रखी हुई है। लैब के माध्यम से बाजार में जाकर मौके पर ही खाद्य पदार्थ की जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किए जाते है। आम उपभोक्ता भी 10 रुपए शुल्क देकर चलित लैब के माध्यम से खाद्य पदार्थ की जांच करा सकते हैं। इस चलित लैब में आज तक किसी भी सैंपल की रिपोर्ट अमानक नहीं आई है, जो इसकी गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल है। वैसे भी लैब कई-कई दिन तक कार्यालय परिसर में ही खड़ी नजर आती है।