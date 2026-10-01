खंडवा में पहले गिरफ्तारी, फिर पोस्टमार्टम.. किशन के परिजन सड़क पर उतरे, मां बोली- पुलिस को रुपए देने हैं!

बेटे की हत्या, न्याय की गुहार और पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप... किशन गुप्ता हत्याकांड में बुधवार को अस्पताल से लेकर सड़क तक आक्रोश देखने को मिला। मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और टीन्ना यादव पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर मरच्यूरी के सामने धरने पर बैठ गए। पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और अस्पताल के बाहर चक्काजाम किया। कार्रवाई नहीं होने पर परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या की चेतावनी दी। विरोध के दौरान मां लक्ष्मीबाई ने पुलिस को रुपए देने की बात कहते हुए लोगों के सामने झोली फैलाकर भीख मांगी। महिलाओं ने आरोपियों के फोटो के साथ खंडवा विधायक का फोटो लेकर प्रदर्शन किया। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है।

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