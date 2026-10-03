बंगाल में बदले सियासी समीकरण, खंडवा के नवरात्र पर भी दिखा असर, कम बनीं दुर्गा प्रतिमाएं

बंगाली कलाकार कीना पाल ने बताया कि वे हर साल मई माह में ही खंडवा आ जाते हैं। यहां गणेश प्रतिमाओं के साथ ही माता की प्रतिमाओं का निर्माण भी शुरू कर दिया जाता है। पहले उनके साथ करीब 12 कलाकार खंडवा आते थे, लेकिन इस बार कुछ कलाकारों को कोलकाता में ही प्रतिमा निर्माण का काम मिल गया। इसके चलते वे खंडवा नहीं आ सके। कलाकारों की संख्या कम होने से प्रतिमाओं के निर्माण में भी गिरावट आई है। पहले जहां ढाई सौ प्रतिमाएं बनाई जाती थीं, इस बार महज 80 प्रतिमाएं ही तैयार हो पाई हैं।