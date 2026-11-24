मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत जिपं सदस्य उप चुनाव में सोमवार तक नाम वापसी लिए जाने थे। कांग्रेस ने अपने मुख्य उम्मीदवार कृष्ण बिरला के साथ डमी कैंडिडेट के रूप में जितेंद्र पिता रमेशचंद्र, सुरेश पिता रामलाल का नामांकन जमा कराया था। जबकि भाजपा ने श्रीराम जीवन चौधरी के साथ डमी के रूप में अशोक पिता मोहन पटेल का नामांकन भरवाया था। सभी स्क्रूटनी में सभी विधि मान्य पाए जाने के बाद कांग्रेस के दोनों और भाजपा के एक डमी प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया है। मुख्य मुकाबला श्रीराम चौधरी और कृष्ण बिरला के बीच माना जा रहा है।