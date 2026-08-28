Patrika Exclusive: रायपुर में राखी पर बहन का अनमोल तोहफा, 17 साल के भाई के लिए दान कर दी अपनी आंख की कॉर्निया

नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम ने सुनीता की कॉर्निया राजीव को ट्रांसप्लांट की। ऑपरेशन के बाद चार दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद जब राजीव की आंखों से पट्टी खोली गई तो उसे धुंधला ही सही, लेकिन दिखाई देने लगा। उसने सबसे पहले सामने खड़ी अपनी दीदी को देखा। बहन को देखते ही राजीव भावुक हो गया और उससे लिपटकर रोने लगा। राजीव ने कहा, “दीदी, तुमने तो मुझे नई जिंदगी दे दी।” यह भावुक पल देखकर वहां मौजूद डॉक्टर और नर्स भी भावुक हो गए। अब राजीव धीरे-धीरे चीजों को देख पा रहा है और सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहा है।