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नेपाल की बाढ़ में छत्तीसगढ़ के 2 लोग फंसे, एक परिवार से संपर्क में तो दूसरे का फोन नहीं लग रहा

Nepal Flood Helpline: नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच छत्तीसगढ़ के दो लोग फंसे हैं। बिलासपुर के मनोज राय चौधरी से संपर्क हो गया है, जबकि महादेव घाट निवासी मोनिका यादव से संपर्क नहीं हो पाया है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 28, 2026

Nepal Landslide

नेपाल बाढ़ में फंसे छत्तीसगढ़ के दो नागरिक (photo source- Patrika)

Nepal Landslide: नेपाल में चीन-नेपाल सीमा से लगे तिब्बती क्षेत्र में हिमस्खलन और भूकंप के बाद आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बीच छत्तीसगढ़ के दो लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को दोनों के परिजनों की ओर से जानकारी दी गई है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, फंसे लोगों में एक बिलासपुर निवासी मनोज राय चौधरी हैं, जबकि दूसरी रायपुर के महादेव घाट के पास रहने वाली मोनिका यादव बताई गई हैं। दोनों के परिजनों ने राज्य की हेल्पलाइन पर संपर्क कर अपने रिश्तेदारों के नेपाल में फंसे होने की जानकारी दी है।

Chhattisgarh Citizens in Nepal: मनोज से हुआ संपर्क, मोनिका का फोन नहीं लग रहा

आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक मनोज राय चौधरी के परिजनों का उनसे संपर्क हो गया है। इससे उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। हालांकि, मोनिका यादव से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। मोनिका का फोन नहीं लगने से उनके परिजन काफी चिंतित हैं। वे लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से भी मोनिका समेत नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की जानकारी जुटाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों की कोशिश है कि नेपाल में फंसे नागरिकों की लोकेशन और मौजूदा स्थिति का पता लगाया जाए। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर आवश्यक सहायता पहुंचाई जा सके।

राज्य सरकार ने शुरू किए विशेष प्रयास

नेपाल में प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी सतर्क है। सरकार की ओर से प्रदेश के नागरिकों और उनके परिजनों से लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने प्रत्येक नागरिक के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की हरसंभव मदद और सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि नेपाल में फंसे लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए और उनकी स्थिति की जानकारी लेकर जरूरत के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

परिजनों से अपील, हेल्पलाइन पर दें जानकारी

राज्य सरकार ने नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिन लोगों के परिजन नेपाल में हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वे इन नंबरों पर जानकारी दे सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की हेल्पलाइन 1070 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा दूरभाष नंबर 91-771-2223471 पर भी सहायता और आवश्यक जानकारी हासिल की जा सकती है।

इन नंबरों पर करें संपर्क

आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन: 1070

दूरभाष: 91-771-2223471

इन हेल्पलाइन नंबरों के जरिए नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की जानकारी, उनकी स्थिति और आवश्यक सहायता से संबंधित जानकारी साझा की जा सकती है।

Chhattisgarh Government Helpline: एक परिवार को राहत, दूसरे की बढ़ी चिंता

नेपाल में फंसे दो छत्तीसगढ़वासियों की खबर सामने आने के बाद दोनों परिवारों की स्थिति अलग-अलग है। मनोज राय चौधरी से संपर्क होने के बाद उनके परिजनों को राहत मिली है। वहीं मोनिका यादव का फोन नहीं लगने से उनका परिवार चिंता में है और उनके सुरक्षित होने की जानकारी का इंतजार कर रहा है। ऐसे हालात में राज्य सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन पर लगातार जानकारी जुटाई जा रही है।

प्रशासन की कोशिश है कि संपर्क से बाहर चल रहे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच बनाई जाए और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाए। नेपाल में प्राकृतिक आपदा के कारण कई इलाकों में आवाजाही और संचार व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में संपर्क स्थापित करने में परेशानी आ सकती है। ऐसे में राज्य सरकार ने नागरिकों और उनके परिजनों से धैर्य बनाए रखने तथा किसी भी जरूरी जानकारी के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करने की अपील की है।

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Updated on:

28 Aug 2026 09:35 am

Published on:

28 Aug 2026 09:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नेपाल की बाढ़ में छत्तीसगढ़ के 2 लोग फंसे, एक परिवार से संपर्क में तो दूसरे का फोन नहीं लग रहा

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