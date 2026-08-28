नेपाल की बाढ़ में छत्तीसगढ़ के 2 लोग फंसे, एक परिवार से संपर्क में तो दूसरे का फोन नहीं लग रहा

आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक मनोज राय चौधरी के परिजनों का उनसे संपर्क हो गया है। इससे उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। हालांकि, मोनिका यादव से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। मोनिका का फोन नहीं लगने से उनके परिजन काफी चिंतित हैं। वे लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से भी मोनिका समेत नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की जानकारी जुटाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों की कोशिश है कि नेपाल में फंसे नागरिकों की लोकेशन और मौजूदा स्थिति का पता लगाया जाए। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर आवश्यक सहायता पहुंचाई जा सके।