रायपुर से नेपाल भागी पत्नी मिली गैर मर्द के साथ, टोल फ्री में की शिकायत तो खुली पोल

पूरा मामला डीडी नगर इलाके का है। डीडी नगर इलाके के 25 वर्षीय युवक की धमतरी इलाके की 24 वर्षीय युवती से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों ने दिसंबर 2025 में अंतरजातीय विवाह किया। कुछ दोनों के बीच संबंध मधुर रहे। इसके बाद युवती ने अचानक युवक का घर छोड़ दिया। उसने मोबाइल भी बंद कर दिया। पति ने 25 जुलाई 2026 को डीडी नगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। इस बीच युवक को पता चला कि वह नेपाल में है। लेकिन उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी, पुलिस भी उसकी तलाश नहीं कर पा रही थी।