CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बदला रहेगा मौसम, कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले पांच दिनों तक प्रदेश के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है। बारिश, बादल और नमी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का असर बना रहेगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक लोगों को बारिश के साथ गरज-चमक और वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर भारी बारिश की चेतावनी वाले इलाकों में लोग मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। खेतों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी वज्रपात के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।