स्कूलों के पास बिक रहा नशा! हर साल विभागों से जारी होते हैं आदेश-निर्देश, जानें रायपुर शिक्षा विभाग की सच्चाई

CG Drug-Free School Campaign: छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही शिक्षा विभाग ने एक बार फिर स्कूलों को 'नशामुक्त विद्यालय' बनाने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मिशन समन्वयकों को स्कूलों का 'नशा मुक्त विद्यालय' पोर्टल पर पंजीयन और स्व-मूल्यांकन अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्कूलों के 500 मीटर दायरे को ड्रग-फ्री जोन घोषित कर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है।