राजिम ज्वेलरी शॉप लूट! सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला, 1 करोड़ का माल उड़ाया

चोरी की वारदात का अंदाज़ा लगाते हुए पता चला कि चोरों ने ज्वेलरी शॉप से लगभग 1 करोड़ रुपये कीमत के आभूषण और नकद चुरा लिए। इसमें 90 ग्राम सोना, 40 किलो चांदी और 2 लाख रुपये नकद शामिल हैं। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र की इस दुकान में चोर बेसमेंट के रास्ते से प्रवेश कर पूरे सामान पर हाथ साफ कर गए।