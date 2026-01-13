13 जनवरी 2026,

मंगलवार

गरियाबंद

राजिम ज्वेलरी शॉप लूट! सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला, 1 करोड़ का माल उड़ाया

CG Theft News: चोरी की वारदात का अंदाज़ा लगाते हुए पता चला कि चोरों ने ज्वेलरी शॉप से लगभग 1 करोड़ रुपये कीमत के आभूषण और नकद चुरा लिए।

गरियाबंद

image

Shradha Jaiswal

Jan 13, 2026

राजिम ज्वेलरी शॉप लूट! सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला, 1 करोड़ का माल उड़ाया(photo-patrika)

राजिम ज्वेलरी शॉप लूट! सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला, 1 करोड़ का माल उड़ाया(photo-patrika)

CG Theft News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में धार्मिक नगरी राजिम के नवापारा इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक आभूषण दुकान में धावा बोलकर लाखों रुपये के आभूषण और नकद की चोरी कर दी।

चोरी की वारदात का अंदाज़ा लगाते हुए पता चला कि चोरों ने ज्वेलरी शॉप से लगभग 1 करोड़ रुपये कीमत के आभूषण और नकद चुरा लिए। इसमें 90 ग्राम सोना, 40 किलो चांदी और 2 लाख रुपये नकद शामिल हैं। गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र की इस दुकान में चोर बेसमेंट के रास्ते से प्रवेश कर पूरे सामान पर हाथ साफ कर गए।

CG Theft News: दुकानदार और थाना की प्रतिक्रिया

शॉप के मालिक जब सुबह दुकान खोलने पहुंचे, तो उन्होंने अंदर की हालत देखकर दहशत जताई। घटना की सूचना तुरंत गोबरा नवापारा थाना को दी गई। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर दल-बल के साथ जांच शुरू कर दी।

सुरक्षा पर उठ रहे सवाल

इस घटना के बाद शहर के व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। थाने की टीम अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है।

Published on:

13 Jan 2026 02:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / राजिम ज्वेलरी शॉप लूट! सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला, 1 करोड़ का माल उड़ाया

