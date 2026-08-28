Nepal Flood: नेपाल में बाढ़-भूस्खलन का कहर, छत्तीसगढ़ के 2 नागरिक अब भी लापता, 5 सुरक्षित लौट रहे

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक प्रदेश से जुड़े 9 नागरिकों की स्थिति का पता चला है। इनमें 2 के परिजनों से संपर्क स्थापित हो चुका है, रायपुर के 5 नागरिक सुरक्षित हैं और वापस लौटने के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि बिलासपुर और सुरगुजा से जुड़े 2 नागरिकों के लापता होने की सूचना है।