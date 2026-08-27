Janjgir Champa News: डिनर के बाद तीन बेटियों की मौत, रक्षाबंधन से एक दिन पहले परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

पीड़ित परिवार मूल रूप से छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले का रहने वाला है। बच्चियों के पिता नरेंद्र सिंह पीथमपुर स्थित एलएनटी कंपनी में मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। नरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी अमरावतिन ने बताया कि दोपहर के समय पूरे परिवार ने सामान्य रूप से दाल, चावल, रोटी और सब्जी खाई थी। इसके बाद रात में उनकी तीनों बेटियों (उम्र 10 वर्ष, 8 वर्ष और 5 वर्ष) को अचानक उल्टियां और दस्त शुरू हो गए।