52 गांवों की आस्था का केंद्र रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, 25 साल से नहीं बुझी अखंड ज्योत, राम-वनवास से जुड़ी है लोकमान्यता

मंदिर की सबसे खास विशेषताओं में मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे स्थापित 12 शिवलिंग और पिछले करीब 25 वर्षों से लगातार जल रही अखंड ज्योत शामिल हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उनकी आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आसपास के करीब 52 गांवों के देवी-देवताओं की यहां उपस्थिति होती है। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यही वजह है कि रुद्री का रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पूरे क्षेत्र की सामूहिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है।