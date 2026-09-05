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52 गांवों की आस्था का केंद्र रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, 25 साल से नहीं बुझी अखंड ज्योत, राम-वनवास से जुड़ी है लोकमान्यता

Rudreshwar Mahadev Temple History: महानदी के तट पर स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ-साथ क्षेत्र की लोकपरंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का भी प्रमुख केंद्र है।
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धमतरी

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Khyati Parihar

Sep 05, 2026

Chhattisgarh News

रूद्रेश्वर महादेव (फोटो सोर्स - सोशल मीडिया)

Rudreshwar Mahadev Temple: महानदी के तट पर बसे रुद्री का रुद्रेश्वर महादेव मंदिर आस्था, लोकपरंपरा और धार्मिक मान्यताओं का अनूठा संगम है। सुबह की पहली किरण के साथ जब मंदिर परिसर में घंटियों की गूंज सुनाई देती है, तो यह स्थान केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं रहता, बल्कि क्षेत्र की वर्षों पुरानी लोकस्मृतियों और परंपराओं का जीवंत स्वरूप बन जाता है। एक ओर चित्रोत्पला महानदी का शांत प्रवाह और दूसरी ओर गर्भगृह में विराजमान रुद्रेश्वर महादेव श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं।

मंदिर की सबसे खास विशेषताओं में मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे स्थापित 12 शिवलिंग और पिछले करीब 25 वर्षों से लगातार जल रही अखंड ज्योत शामिल हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उनकी आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आसपास के करीब 52 गांवों के देवी-देवताओं की यहां उपस्थिति होती है। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यही वजह है कि रुद्री का रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पूरे क्षेत्र की सामूहिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

राम-वनवास से जुड़ी है लोकमान्यता

रुद्रेश्वर महादेव मंदिर को लेकर स्थानीय स्तर पर एक प्राचीन लोकमान्यता भी प्रचलित है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। मान्यता है कि इस दौरान भगवान श्रीराम ने यहां रुद्रेश्वर महादेव की आराधना की थी। इसी लोकविश्वास के कारण मंदिर का धार्मिक महत्व श्रद्धालुओं के बीच और भी बढ़ जाता है। हालांकि यह मान्यता स्थानीय लोकपरंपरा का हिस्सा है, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही इस कथा ने मंदिर को क्षेत्र की धार्मिक स्मृतियों से गहराई से जोड़ दिया है।

20 करोड़ के कॉरिडोर से बदलेगा मंदिर परिसर का स्वरूप

मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए इसके विकास की योजना भी तैयार की गई है। जिला प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर के समग्र विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य शासन ने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर के विकास के लिए करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से भव्य कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है।

कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर परिसर का स्वरूप और अधिक व्यवस्थित एवं भव्य होने की उम्मीद है। इसके साथ ही क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि विकास कार्य पूरा होने के बाद रुद्रेश्वर महादेव मंदिर न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोगों के लिए भी प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान बना सकता है।

मुख्य द्वार के नीचे स्थापित हैं 12 शिवलिंग

रुद्रेश्वर महादेव मंदिर की सबसे अलग धार्मिक विशेषता इसके मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे स्थापित 12 शिवलिंग हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार इन शिवलिंगों के अलग-अलग नाम और धार्मिक महत्व बताए जाते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इन शिवलिंगों के दर्शन और पूजा-अर्चना करते हैं।

मंदिर के गर्भगृह में रुद्रेश्वर महादेव के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसके अलावा शेषशैया पर विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा भी यहां स्थापित है। गर्भगृह के सामने कालभैरव और माता शीतला की प्राचीन प्रतिमाएं श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। वहीं, गर्भगृह के समीप श्रीराम दरबार भी स्थापित किया गया है, जो मंदिर से जुड़ी राम-वनवास की लोकमान्यता को धार्मिक स्वरूप प्रदान करता है।

रुद्रेश्वरी माता की प्राचीन प्रतिमा भी आस्था का केंद्र

रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रुद्रेश्वरी माता की अतिप्राचीन प्रतिमा भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। स्थानीय लोगों के बीच इस प्रतिमा को लेकर लंबे समय से धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर में मौजूद अलग-अलग देवी-देवताओं की प्रतिमाएं इस स्थान की धार्मिक विविधता और प्राचीन लोकपरंपराओं को दर्शाती हैं।

परिसर में मौजूद पुराना कदम वृक्ष भी मंदिर की प्राचीनता और स्थानीय स्मृतियों से जुड़ा माना जाता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह वृक्ष भी परिसर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक मान्यताओं और लोकविश्वासों के कारण मंदिर परिसर की प्रत्येक प्रमुख जगह का अपना अलग महत्व बताया जाता है।

महानदी से जुड़ी है पूजा की परंपरा

रुद्रेश्वर महादेव मंदिर और चित्रोत्पला महानदी का संबंध केवल मंदिर के नदी किनारे स्थित होने तक सीमित नहीं है। यहां महानदी के जल से भगवान रुद्रेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने की परंपरा भी जुड़ी हुई है। प्रतिदिन सुबह महानदी के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है।

सावन के महीने में यह परंपरा और भी भव्य हो जाती है। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु पहले महानदी में स्नान करते हैं और इसके बाद नदी का जल लेकर रुद्रेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है और पूरे परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहता है।

माघ पूर्णिमा पर जुटती है 52 गांवों की आस्था

रुद्रेश्वर महादेव मंदिर की धार्मिक पहचान को सबसे व्यापक रूप माघ पूर्णिमा के अवसर पर देखने को मिलता है। इस दौरान आसपास के करीब 52 गांवों के देवी-देवताओं को यहां लाने की परंपरा बताई जाती है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होते हैं।

इस अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ लोकपरंपराओं की झलक भी देखने को मिलती है। अलग-अलग गांवों से आने वाले देवी-देवताओं के कारण यह आयोजन पूरे क्षेत्र की सामूहिक आस्था का स्वरूप ले लेता है। पीढ़ियों से चली आ रही इन परंपराओं ने रुद्रेश्वर महादेव मंदिर को स्थानीय संस्कृति और लोकजीवन से मजबूती से जोड़ रखा है।

रुद्री का रुद्रेश्वर महादेव मंदिर इस तरह महानदी के तट पर स्थित एक धार्मिक स्थल से कहीं अधिक है। यहां शिव आराधना, प्राचीन प्रतिमाएं, अखंड ज्योत, लोकमान्यताएं और गांवों की सामूहिक परंपराएं एक साथ दिखाई देती हैं। 25 वर्षों से जल रही अखंड ज्योत से लेकर 12 शिवलिंगों की विशेषता और राम-वनवास से जुड़ी लोकमान्यता तक, मंदिर की अपनी अलग धार्मिक पहचान है। अब 20 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कॉरिडोर के साथ इसके विकास की नई तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

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Updated on:

05 Sept 2026 12:56 pm

Published on:

05 Sept 2026 12:56 pm

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