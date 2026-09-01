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धमतरी

कुरूद में ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में बेकाबू हुई पिकअप, पुलिया से टकराकर गड्ढे में गिरी, 13 मजदूर घायल

Dhamtari Road Accident: धमतरी के कुरूद में मजदूरों से भरी पिकअप ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में 13 मजदूर घायल हुए।
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धमतरी

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Laxmi Vishwakarma

Sep 01, 2026

Kurud Accident

कुरूद में दर्दनाक सड़क हादसा (photo source- Patrika)

Kurud Accident: धमतरी जिले के कुरूद में मंगलवार सुबह मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन के हादसे का शिकार होने से 13 मजदूर घायल हो गए। हादसा कातलबोड़-कोकड़ी पुलिया के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित हो गई। पिकअप पहले पुलिया से टकराई और इसके बाद सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। वाहन में सवार कई मजदूर झटके के कारण नीचे गिर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहन से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए कुरूद के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।

Pickup Accident: सुबह 7 बजे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार हादसा मंगलवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूजी 4898 सिवनीखुर्द से मजदूरों को लेकर गोबरा जा रही थी। बताया जा रहा है कि पिकअप में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे। कातलबोड़-कोकड़ी पुलिया के पास पहुंचने पर चालक ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित हो गई। वाहन पुलिया से टकराने के बाद सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरा।

पुलिया से टकराते ही नीचे गिरे मजदूर

हादसा इतना अचानक हुआ कि पिकअप में सवार मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिया से टक्कर के दौरान वाहन में सवार कई मजदूर उछलकर नीचे जा गिरे। घटना में कई मजदूरों को चोटें आईं। हादसे के दौरान दो महिला मजदूर गंभीर रूप से घायल हुईं। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं वाहन से काफी दूर जा गिरीं, जिससे उन्हें सिर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद वाहन के आसपास चीख-पुकार मच गई। सड़क से गुजर रहे लोगों और आसपास मौजूद ग्रामीणों ने घायलों की मदद की।

13 Labourers Injured: 13 मजदूर घायल, दो महिलाओं की हालत गंभीर

हादसे में कुल 13 मजदूरों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घायलों में पुरुष और महिला मजदूर शामिल हैं। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए कुरूद के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। दो महिला मजदूरों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए धमतरी रेफर किया गया है। दोनों को सिर और सीने में गंभीर चोटें आने की जानकारी है। अन्य घायलों का इलाज कुरूद सिविल अस्पताल में जारी है।

स्थानीय लोगों ने की घायलों की मदद

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। दुर्घटनाग्रस्त पिकअप में फंसे और घायल मजदूरों को बाहर निकालने में स्थानीय लोगों ने मदद की। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर मदद मिलने से घायलों को इलाज के लिए जल्द अस्पताल भेजा जा सका।

पिकअप चालक भी हुआ घायल

हादसे में पिकअप चालक हेमराज अंसारी भी घायल हुआ है। वह गोबरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार वाहन दुर्घटना के कारण चालक को भी चोटें आई हैं। उसका भी उपचार कराया जा रहा है। हादसे के बाद पिकअप वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कुरूद पुलिस ने दर्ज किया मामला

कुरूद पुलिस ने सड़क हादसे के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन की गति कितनी थी और ओवरटेक करने के दौरान किन परिस्थितियों में चालक का वाहन से नियंत्रण छूटा। पुलिस वाहन की स्थिति, सड़क की परिस्थितियों और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर सकती है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की पूरी वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल कुरूद में हुए इस सड़क हादसे के बाद घायल मजदूरों का इलाज जारी है। दो गंभीर रूप से घायल महिला मजदूरों को धमतरी रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज सिविल अस्पताल कुरूद में चल रहा है।

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Updated on:

01 Sept 2026 06:50 pm

Published on:

01 Sept 2026 06:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / कुरूद में ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में बेकाबू हुई पिकअप, पुलिया से टकराकर गड्ढे में गिरी, 13 मजदूर घायल

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