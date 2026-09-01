कुरूद में ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में बेकाबू हुई पिकअप, पुलिया से टकराकर गड्ढे में गिरी, 13 मजदूर घायल

कुरूद पुलिस ने सड़क हादसे के मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन की गति कितनी थी और ओवरटेक करने के दौरान किन परिस्थितियों में चालक का वाहन से नियंत्रण छूटा। पुलिस वाहन की स्थिति, सड़क की परिस्थितियों और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर सकती है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की पूरी वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल कुरूद में हुए इस सड़क हादसे के बाद घायल मजदूरों का इलाज जारी है। दो गंभीर रूप से घायल महिला मजदूरों को धमतरी रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज सिविल अस्पताल कुरूद में चल रहा है।