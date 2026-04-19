19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Vedanta Plant Accident Update: वेदांता हादसे में 24 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा, 9 मजदूर का इलाज जारी

Vedanta blast workers death: Vedanta Group पावर प्लांट हादसे में एक और गंभीर रूप से घायल श्रमिक की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या 24 तक पहुंच गई है।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 19, 2026

वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट (photo source- Patrika)

वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट (photo source- Patrika)

Vedanta Plant Accident Update: छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में हुए वेदांता पावर प्लांट हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा मानकों और सिस्टम की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दर्दनाक घटना में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 24 हो गई है, जिससे कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई है। ताजा जानकारी के अनुसार, झारखंड के रहने वाले मनीष कुमार, जो गंभीर रूप से घायल थे, ने रायगढ़ के Lakhiram Medical College में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 9 अन्य घायल श्रमिकों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है।

Vedanta Plant Accident Update: मौत का आंकड़ा बढ़ा, परिवारों में मातम

इस हादसे के बाद लगातार बढ़ता मौत का आंकड़ा प्रशासन और कंपनी दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मृतकों में ज्यादातर मजदूर दूसरे राज्यों से आए थे, जो रोजी-रोटी की तलाश में यहां काम कर रहे थे। एक-एक कर सामने आ रही मौत की खबरों ने पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना दिया है।

एफआईआर में बड़े नाम, कार्रवाई तेज

घटना के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए Vedanta Group के चेयरमैन Anil Agarwal, प्लांट हेड देवेंद्र पटेल समेत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जहां Naveen Jindal ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई है।

जांच के लिए विशेष टीम गठित

मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्ती जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम बनाई गई है। इस टीम में पुलिस अधिकारियों के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो हादसे के तकनीकी पहलुओं की गहराई से जांच कर रहे हैं।

हादसे की वजह: तकनीकी चूक और दबाव

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बायलर के फर्नेस में अत्यधिक ईंधन जमा होने के कारण दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया था। इसी दबाव के चलते बायलर का निचला पाइप अपनी जगह से हट गया और जोरदार विस्फोट हुआ। फोरेंसिक टीम (एफएसएल) की रिपोर्ट में भी इसी वजह की पुष्टि की गई है।

लापरवाही के गंभीर आरोप

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि प्लांट में मशीनों के रख-रखाव और संचालन के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था। सुरक्षा उपायों में कमी और निगरानी की लापरवाही को इस बड़े हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है।

Vedanta Plant Accident Update: मजिस्ट्रियल जांच और मुआवजे का ऐलान

इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष (PMNRF) से भी मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

सिस्टम पर बड़े सवाल

यह हादसा सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही पर बड़ा सवाल है। अगर समय रहते तकनीकी खामियों और सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया जाता, तो शायद इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और दोषियों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Apr 2026 01:08 pm

Published on:

19 Apr 2026 01:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Vedanta Plant Accident Update: वेदांता हादसे में 24 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा, 9 मजदूर का इलाज जारी

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Wedding Violence: शादी समारोह में हंगामा! बारातियों पर लाठी-डंडों से हमला, कई घायल

बारात स्वागत के वक्त गांव में हिंसक (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG Accident: भारतमाला सड़क पर दर्दनाक हादसा, तहसीलदार की पत्नी की मौत, 4 साल का मासूम घायल

CG Accident: भारतमाला सड़क पर दर्दनाक हादसा, तहसीलदार की पत्नी की मौत, 4 साल का मासूम घायल
जांजगीर चंपा

वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम

वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम, मौतों का सिलसिला जारी(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

Vedanta Plant Accident: बॉयलर ब्लास्ट के बाद गहराया रहस्य, 20 मौतों के बीच एक मजदूर लापता, परिवार भटकता रहा

अब तक 20 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

वेदांता प्लांट हादसे में अनिल अग्रवाल समेत 10 पर FIR, मेंटेनेंस में लापरवाही से हुआ बड़ा ब्लास्ट

छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसा (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.