18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम, मौतों का सिलसिला जारी

Vedanta Plant Accident: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता प्लांट हादसे में एक और मजदूर की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के सुब्रोतो जेना ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Apr 18, 2026

वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम, मौतों का सिलसिला जारी(photo-patrika)

वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम, मौतों का सिलसिला जारी(photo-patrika)

Vedanta Plant Accident: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे में एक और मजदूर की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुब्रोतो जेना, जो 80-90 प्रतिशत तक झुलस गए थे, ने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शनिवार सुबह दम तोड़ दिया। इस हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 22 पहुंच गई है।

Vedanta Plant Accident: पहले भी हो चुकी है एक और मौत

इससे पहले मध्यप्रदेश के रहने वाले किस्मत अली की भी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल 36 मजदूर झुलसे थे, जिनमें से अब भी 14 घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है।

प्रबंधन पर FIR, 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

घटना के बाद प्लांट प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत प्रबंधन से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ डभरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जिम्मेदारों की भूमिका तय की जा रही है।

जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही

हादसे के 24 घंटे बाद औद्योगिक सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शुरुआती जांच में प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाजी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई।

बॉयलर फटने से हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच के अनुसार, प्लांट में प्रोडक्शन दोगुना करने के प्रयास में बॉयलर पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, जिसके चलते वह फट गया। अधिकारियों ने यह भी पाया कि पहले से चेतावनी मिलने के बावजूद काम नहीं रोका गया था।

मशीनों के रखरखाव में भी लापरवाही

जांच में यह भी सामने आया है कि मशीनों के रखरखाव और संचालन में गंभीर लापरवाही बरती गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ।

जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी

फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों स्तर पर जांच जारी है। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 12:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / वेदांता प्लांट हादसा में मौत का आंकड़ा 22, एक और मजदूर ने तोड़ा दम, मौतों का सिलसिला जारी

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Vedanta Plant Accident: बॉयलर ब्लास्ट के बाद गहराया रहस्य, 20 मौतों के बीच एक मजदूर लापता, परिवार भटकता रहा

अब तक 20 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

वेदांता प्लांट हादसे में अनिल अग्रवाल समेत 10 पर FIR, मेंटेनेंस में लापरवाही से हुआ बड़ा ब्लास्ट

छत्तीसगढ़ पावर प्लांट हादसा (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: वेदांता प्लांट हादसे में घायलों का मंत्री लखन लाल देवांगन ने जाना हालचाल, बेहतर उपचार के दिए निर्देश

CG News: वेदांता प्लांट हादसे में घायलों का मंत्री लखन लाल देवांगन ने जाना हालचाल, बेहतर उपचार के दिए निर्देश
जांजगीर चंपा

Vedanta Plant Blast: 20 मौतों के बाद 2000 हजार से ज्यादा मजदूर घर लौटे, ओवरलोडिंग और पाइप लीकेज बना मौत का कारण!

वेदांता प्लांट हादसा (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Vedanta Plant Accident Update: अब तक 20 लोगों की मौत, हैदराबाद के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से टाई-अप, देखें मृतकों के नाम

अब तक 20 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.