Vedanta Plant Accident Update: अब तक 20 लोगों की मौत, हैदराबाद के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से टाई-अप, देखें मृतकों के नाम

अब तक 20 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Vedanta Plant Accident Update: सक्ती जिले के सिंगीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर पाइपलाइन फटने से हुए भीषण हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 श्रमिक झुलस गए हैं। हादसे के बाद प्रशासन और राहत दल लगातार बचाव एवं उपचार कार्य में जुटे हुए हैं।
जानकारी के अनुसार, घायलों में से 18 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है, जबकि 17 श्रमिकों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है और वे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को रायगढ़ के जिंदल अस्पताल के बर्न यूनिट सहित अन्य सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
प्रशासन ने राहत कार्य तेज करते हुए 5 एयर एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर रखा है। साथ ही भविष्य में गंभीर मरीजों के रेफरल के लिए हैदराबाद के एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से टाई-अप भी किया गया है। मौके पर कलेक्टर और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है।
छत्तीसगढ़ के इस पावर प्लांट हादसे में मृतकों की सूची इस प्रकार है-
हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 17 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। रायगढ़ के जिंदल अस्पताल के बर्न यूनिट में घायलों का उपचार जारी है। हादसे के समय मौजूद एक श्रमिक ने रुंधे गले से बताया कि, “हम रोज की तरह अपना पसीना बहा रहे थे, तभी अचानक ऐसा धमाका हुआ जैसे धरती फट गई हो। पलक झपकते ही चारों ओर खौफनाक अंधेरा और गर्म भाप का गुबार छा गया। मंजर इतना भयावह था कि कई साथी मौके पर ही झुलस गए।” उन्होंने आगे कहा कि यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों का भविष्य है जो बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों से बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर यहां आए थे। आज उनके सपने प्लांट के मलबे में बिखर गए हैं।
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जांजगीर चंपा
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