Vedanta Plant Accident Update: अब तक 20 लोगों की मौत, हैदराबाद के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल से टाई-अप, देखें मृतकों के नाम

हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि 17 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। रायगढ़ के जिंदल अस्पताल के बर्न यूनिट में घायलों का उपचार जारी है। हादसे के समय मौजूद एक श्रमिक ने रुंधे गले से बताया कि, “हम रोज की तरह अपना पसीना बहा रहे थे, तभी अचानक ऐसा धमाका हुआ जैसे धरती फट गई हो। पलक झपकते ही चारों ओर खौफनाक अंधेरा और गर्म भाप का गुबार छा गया। मंजर इतना भयावह था कि कई साथी मौके पर ही झुलस गए।” उन्होंने आगे कहा कि यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों का भविष्य है जो बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों से बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर यहां आए थे। आज उनके सपने प्लांट के मलबे में बिखर गए हैं।