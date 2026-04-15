Vedanta Plant Blast: वेदांता प्लांट हादसे में 17 मजदूरों की मौत, मृतकों की सूची जारी, चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कही यह बात

हादसे की खबर मिलते ही वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दुख जताते हुए लिखा, "छत्तीसगढ़ के सिंगीतराई प्लांट में हुए दुखद हादसे से गहरा दुख हुआ है.इस हादसे से प्रभावित हर व्यक्ति मेरा परिवार है। आपके आंसू मेरे हैं, आपका दर्द मेरा है। हमारा पूरा सहयोग, हर तरह से आपके साथ है।" उनके इस मैसेज ने यह साफ कर दिया है कि इस दुखद हादसे से वे बेहद आहत हैं। कंपनी इस मुश्किल वक्त में कर्मचारियों के परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित हर व्यक्ति उनके परिवार जैसा है और मामले की पूरी जांच कराई जाएगी।