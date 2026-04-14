Breaking News: वेदांता पवार प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 9 मजदूरों की मौत, दो दर्जन से ज्यादा घायल

प्रशासन द्वारा प्लांट परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बॉयलर ब्लास्ट के कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। तकनीकी खराबी, रखरखाव में लापरवाही या दबाव बढ़ने जैसी संभावनाओं पर जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि हादसे की विस्तृत जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को भी बुलाया जा सकता है, ताकि ब्लास्ट के सही कारणों का पता लगाया जा सके। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पतालों में अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों का इलाज कर रही है।