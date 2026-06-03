Breaking News: तमिलनाडु में बंधक बने जांजगीर-चांपा के 50 मजदूर, महिलाएं-बच्चे भी फंसे, कलेक्टर ने की बातचीत

कलेक्टर ने प्रभावित श्रमिकों से फोन पर बातचीत कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। प्रशासन ने तमिलनाडु प्रशासन से संपर्क कर मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के अनुसार सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित जांजगीर-चांपा वापस लाने की तैयारी की जा रही है। मामले की लगातार निगरानी की जा रही है और श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।