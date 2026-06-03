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जांजगीर चंपा

Breaking News: तमिलनाडु में बंधक बने जांजगीर-चांपा के 50 मजदूर, महिलाएं-बच्चे भी फंसे, कलेक्टर ने की बातचीत

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के करीब 50 मजदूरों को तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में बंधक बनाए जाने की खबर सामने आई है।

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जांजगीर चंपा

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Khyati Parihar

Jun 03, 2026

Breaking News

Breaking ( Photo - Patrika )

Breaking News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के करीब 50 मजदूरों को तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में बंधक बनाए जाने की खबर सामने आई है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है।

कलेक्टर ने प्रभावित श्रमिकों से फोन पर बातचीत कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। प्रशासन ने तमिलनाडु प्रशासन से संपर्क कर मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के अनुसार सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित जांजगीर-चांपा वापस लाने की तैयारी की जा रही है। मामले की लगातार निगरानी की जा रही है और श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

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Published on:

03 Jun 2026 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Breaking News: तमिलनाडु में बंधक बने जांजगीर-चांपा के 50 मजदूर, महिलाएं-बच्चे भी फंसे, कलेक्टर ने की बातचीत

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