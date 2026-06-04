जांजगीर-चांपा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! 80 पुलिसकर्मियों का तबादला, देखें ट्रांसफर लिस्ट…

स्थानांतरण सूची में ऐसे पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से एक ही थाना, चौकी या शाखा में पदस्थ थे। पुलिस विभाग ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि समय-समय पर इस प्रकार के बदलाव जरूरी होते हैं, ताकि कार्यप्रणाली में निष्पक्षता बनी रहे। अधिकारियों का मानना है कि लंबे समय तक एक ही जगह पर पदस्थ रहने से कार्यप्रणाली प्रभावित होने की संभावना रहती है। ऐसे में यह कदम विभागीय अनुशासन और बेहतर पुलिसिंग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।