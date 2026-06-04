जांजगीर-चांपा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! 80 पुलिसकर्मियों का तबादला, देखें ट्रांसफर लिस्ट…

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)
Police Transfer List: जांजगीर-चांपा जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) ने व्यापक तबादला आदेश जारी करते हुए कुल 80 प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों का स्थानांतरण किया है। इस निर्णय के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर बदला गया है। विभाग का मानना है कि इससे प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।
स्थानांतरण सूची में ऐसे पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से एक ही थाना, चौकी या शाखा में पदस्थ थे। पुलिस विभाग ने इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि समय-समय पर इस प्रकार के बदलाव जरूरी होते हैं, ताकि कार्यप्रणाली में निष्पक्षता बनी रहे। अधिकारियों का मानना है कि लंबे समय तक एक ही जगह पर पदस्थ रहने से कार्यप्रणाली प्रभावित होने की संभावना रहती है। ऐसे में यह कदम विभागीय अनुशासन और बेहतर पुलिसिंग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस फेरबदल में यातायात शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न थाना और चौकियों में पदस्थ किया गया है। इससे थाना स्तर पर पुलिस बल की उपलब्धता बढ़ेगी और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। वहीं थाना और चौकी में पदस्थ कुछ कर्मचारियों को यातायात शाखा में भेजा गया है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था को भी अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
पुलिस विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसी कड़ी में ग्राम करही में 05 जून को नए पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। ग्रामीणों को त्वरित पुलिस सहायता और सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहां अलग से पुलिस कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है। विभाग का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय द्वारा किए गए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को जिले में बेहतर पुलिसिंग और प्रभावी कानून व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए समीक्षा और पुनर्गठन की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। वहीं तबादले के बाद संबंधित कर्मचारियों को तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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