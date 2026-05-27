GPM News: छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सराफा कारोबारी हत्याकांड पर भड़के पूर्व MLA शैलेश पांडेय ने कही ये बड़ी बात

पूर्व विधायक ने प्रदेश सरकार और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने घटना को दर्दनाक और विभत्स बताते हुए कहा कि खुले बाजार में व्यापारी की हत्या होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग सरकार से की। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग भी पेंड्रा पहुंचे। आईजी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पेंड्रा थाना में हत्या और लूट का अपराध दर्ज कर लिया गया है तथा आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।