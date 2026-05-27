27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

GPM News: छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सराफा कारोबारी हत्याकांड पर भड़के पूर्व MLA शैलेश पांडेय ने कही ये बड़ी बात

GPM News: गौरेला पेंड्रा मरवाही में सर्राफा कारोबारी की गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूर्व विधायक शैलेश पांडेय पहुंचे। साथी ही पेंड्रा में बंद का असर भी दिखा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

May 27, 2026

GPM News

पूर्व MLA शैलेश पांडेय (Photo Patrika)

GPM News: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले के पेंड्रा थाना अंतर्गत कोटमी साप्ताहिक बाजार में मंगलवार शाम को एक सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या और लूट की वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पल्सर बाइक पर सवार तीन अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने भरे बाजार में घुसकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, पेंड्रा निवासी सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी उर्फ पप्पू पिता राजकुमार सोनी हमेशा की तरह कोटमी बाजार में सोने-चांदी की दुकान लगाने पहुंचे थे।

GPM News: बीच बाजार में चली गोली

दिनभर व्यापार करने के बाद शाम को जब वे दुकान समेटने की तैयारी में थे, तभी अचानक बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने प्रदीप सोनी के सीने पर सीधे गोली मार दी। गोली लगते ही व्यापारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। बीच बाजार में गोली चलने से वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। वही घटना के बाद अब यह मामला राजनीतिक रूप भी लेने लगा है। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडेय पेंड्रा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना पर गहरा दुख जताया।।

पूर्व विधायक ने कहा

पूर्व विधायक ने प्रदेश सरकार और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने घटना को दर्दनाक और विभत्स बताते हुए कहा कि खुले बाजार में व्यापारी की हत्या होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग सरकार से की। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग भी पेंड्रा पहुंचे। आईजी ने घटना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पेंड्रा थाना में हत्या और लूट का अपराध दर्ज कर लिया गया है तथा आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

आईजी ने कहा

आईजी ने कहा कि बाइक सवार तीन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों के पुलिस थानों से भी समन्वय स्थापित कर रही है। साथ ही मुखबिर तंत्र और तकनीकी टीम को भी सक्रिय किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

पेंड्रा बंद का दिखा असर

वही पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगो ने पेंड्रा बंद बुलाया जिसका व्यापक असर भी पेंड्रा में देखने को मिला लोगो ने खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखा।। वही पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।चौक चौराहे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 May 2026 03:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / GPM News: छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सराफा कारोबारी हत्याकांड पर भड़के पूर्व MLA शैलेश पांडेय ने कही ये बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बागेश्वर बाबा पर भूपेश बघेल का तंज, बोले- पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम को कम कराकर दिखाएं तो मानेंगे

Dhirendra Krishna Shastri Controversy
रायपुर

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना का लाभ चाहिए तो जल्द पूरा करें E-KYC, सरकार ने तय की अंतिम तारीख

Mahtari Vandan Yojana
रायपुर

धर्म के नाम पर कब तक चलेगी राजनीति..? Modi सरकार और RSS पर भूपेश बघेल के बयान से मचा बवाल

Bhupesh Baghel Statement
रायपुर

Chhattisgarh Weather Update: IMD का बड़ा अपडेट, कुछ ही देर में शुरू होगा बारिश का दौर, कई जिलों में आंधी के संकेत

Chhattisgarh Weather Update
रायपुर

Chhattisgarh Political: MLA रेणुका सिंह का वायरल ऑडियो बना सियासी तूफान, भूपेश बघेल बोले- दिल की बात जुबां पर आ गई

Chhattisgarh Political
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.