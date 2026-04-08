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CG Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी हुए इधर से उधर, देखें List

Balodabazar police transfer: बलौदाबाजार जिले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई थाना प्रभारियों का तबादला किया है। नए अधिकारियों को अलग-अलग थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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बलोदा बाज़ार

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Laxmi Vishwakarma

Apr 08, 2026

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल (photo source- Patrika)

CG Police Transfer: बलौदाबाजार जिले में पुलिस विभाग में व्यापक प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत कई थाना प्रभारियों का तबादला कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह फेरबदल विशेष रूप से दो थाना प्रभारियों के रायपुर स्थानांतरण के बाद किया गया, जिससे जिले में नई प्रशासनिक संरचना तैयार की गई है।

CG Police Transfer: कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार, लखेश केंवट को जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली थाने की कमान सौंपी गई है, जो जिले का एक महत्वपूर्ण थाना माना जाता है। वहीं, प्रमोद सिंह को सुहेला थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है, जहां उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, धीरेन्द्र नाथ दुबे को सिमगा थाना का प्रभारी बनाया गया है, जबकि प्रवीण मिंज को कसडोल थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास

इन नियुक्तियों के जरिए पुलिस विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, पुलिसिंग को बेहतर बनाना और आम जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। नए थाना प्रभारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता के साथ कार्य करते हुए अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देंगे।

बस्तर में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

वहीं बीते दिनों बस्तर जिले में भी पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिंहा द्वारा जारी आदेश के तहत कुल 10 थाना प्रभारियों और निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है, जिसका उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाना बताया जा रहा है। जारी सूची के अनुसार निरीक्षक तामेश्वर चौहान को बोधघाट थाने की कमान सौंपी गई है।

CG Police Transfer: साइबर सेल का प्रभारी नियुक्त

वहीं, पहले से बोधघाट में पदस्थ निरीक्षक लीलाधर राठौर को वहां से हटाकर कोतवाली थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में निरीक्षक शिवानंद सिंह को करपावंड थाना प्रभारी बनाया गया है। कोतवाली में पदस्थ निरीक्षक भोला सिंह राजपूत को हटाकर साइबर सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिससे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में काम किया जा सके। निरीक्षक बसंत खलको को अजाक थाना की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि निरीक्षक दिलबाग सिंह को यातायात शाखा का प्रभारी बनाया गया है।

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Updated on:

08 Apr 2026 08:02 am

Published on:

08 Apr 2026 08:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी हुए इधर से उधर, देखें List

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