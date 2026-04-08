CG Police Transfer: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी हुए इधर से उधर, देखें List

वहीं, पहले से बोधघाट में पदस्थ निरीक्षक लीलाधर राठौर को वहां से हटाकर कोतवाली थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में निरीक्षक शिवानंद सिंह को करपावंड थाना प्रभारी बनाया गया है। कोतवाली में पदस्थ निरीक्षक भोला सिंह राजपूत को हटाकर साइबर सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिससे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में काम किया जा सके। निरीक्षक बसंत खलको को अजाक थाना की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि निरीक्षक दिलबाग सिंह को यातायात शाखा का प्रभारी बनाया गया है।