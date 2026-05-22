सुशासन तिहार में CM साय का बड़ा एक्शन! अधिकारियों को दिए तुरंत निराकरण के निर्देश, लोगों ने खुलकर रखीं अपनी समस्याएं

शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं रखीं। लोगों ने सड़क निर्माण, पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। कई ग्रामीणों ने गांवों में खराब सड़कों और जल समस्या की शिकायत की, वहीं कुछ लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।