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सुशासन तिहार में CM साय का बड़ा एक्शन! अधिकारियों को दिए तुरंत निराकरण के निर्देश, लोगों ने खुलकर रखीं अपनी समस्याएं

CM Vishnu Deo Sai: सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदा बाजार के करही बाजार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

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बलोदा बाज़ार

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Shradha Jaiswal

May 22, 2026

Sushasan Tihar 2026

Sushasan Tihar 2026(photo-patrika)

Sushasan Tihar 2026: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय गुरुवार 22 मई को बलौदा बाजार जिले के करही बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘सुशासन तिहार’ अभियान के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे थे। मुख्यमंत्री ने शिविर में लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए।

Sushasan Tihar 2026: हेलीपैड पर हुआ आत्मीय स्वागत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हेलीकॉप्टर करही बाजार स्थित अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वागत के बाद सीधे कार्यक्रम स्थल का रुख किया, जहां ग्रामीण पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे।

“संवाद से संपूर्ण समाधान” थीम पर आयोजित हुआ शिविर

सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित यह शिविर “संवाद से संपूर्ण समाधान” थीम पर आधारित रहा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और जरूरतमंद वर्गों के हितों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है।

ग्रामीणों ने रखीं सड़क, पानी और आवास से जुड़ी समस्याएं

शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं रखीं। लोगों ने सड़क निर्माण, पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। कई ग्रामीणों ने गांवों में खराब सड़कों और जल समस्या की शिकायत की, वहीं कुछ लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभागीय स्टॉलों में योजनाओं की दी गई जानकारी

कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं, पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास, कृषि, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग, खाद्य विभाग और सामाजिक न्याय विभाग सहित कई विभागों ने अपनी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इन स्टॉलों पर पहुंचकर योजनाओं के बारे में जानकारी ली और आवेदन प्रक्रिया समझी।

हितग्राहियों को वितरित किए गए लाभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिविर के दौरान पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत लाभ भी वितरित किए। इस दौरान महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। कुछ हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र, सहायता राशि और अन्य आवश्यक दस्तावेज सौंपे गए। लाभ प्राप्त करने वाले लोगों ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के शिविरों से आम जनता को काफी राहत मिलती है।

ग्रामीणों में दिखा उत्साह, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर करही बाजार और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सीधे जनता के बीच पहुंचकर समस्याएं सुनना सकारात्मक पहल है। कई ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि शिविर में उठाए गए मुद्दों का जल्द समाधान होगा।

सरकार की प्राथमिकता है सुशासन : मुख्यमंत्री

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य केवल योजनाओं का प्रचार करना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का जमीनी स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता के विश्वास को बनाए रखना शासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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Published on:

22 May 2026 03:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / सुशासन तिहार में CM साय का बड़ा एक्शन! अधिकारियों को दिए तुरंत निराकरण के निर्देश, लोगों ने खुलकर रखीं अपनी समस्याएं

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