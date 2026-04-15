बॉयलर यूनिट में विस्फोट का 30 दिन में रिपोर्ट से खुलेगा राज, SDM डभरा करेंगे जांच, जल्द सामने आएगा सच

इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। श्रमिक संगठनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले 30 दिनों में रिपोर्ट से हादसे के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारों की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।