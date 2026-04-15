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जांजगीर चंपा

Breaking News: वेदांता पावर प्लांट में 14 मजदूरों की मौत! PM मोदी ने जताया शोक, जानें कैसे हुआ इतना बड़ा औद्योगिक हादसा?

Sakti boiler blast: सक्ती स्थित वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर विस्फोट के बाद हालात गंभीर हैं। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि 19 मजदूरों का इलाज जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है तथा परिजन प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं।

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जांजगीर चंपा

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Shradha Jaiswal

Apr 15, 2026

वेदांता पावर प्लांट में 14 मजदूरों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक, जानें कैसे हुआ इतना बड़ा औद्योगिक हादसा?(photo-patrika)

वेदांता पावर प्लांट में 14 मजदूरों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक, जानें कैसे हुआ इतना बड़ा औद्योगिक हादसा?(photo-patrika)

Breaking News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि 19 मजदूरों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है। मृतक और घायल मजदूरों के परिजन लगातार प्लांट प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं।

Breaking News: वेदांता प्रबंधन का मुआवजा और नौकरी का ऐलान

हादसे के बाद प्लांट प्रबंधन की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके तहत मृतकों के परिजनों को 35 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च कंपनी वहन करेगी और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रबंधन ने यह भी आश्वासन दिया है कि प्रत्येक मृतक के परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिल सके। कंपनी ने कहा है कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला प्रशासन की निगरानी, घायलों का इलाज जारी

सक्ती जिला प्रशासन ने हादसे के बाद लगातार स्थिति पर कड़ी निगरानी बनाए रखी है। कलेक्टर के अनुसार सभी घायलों को बेहतर और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया गया है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके तहत मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ताकि तत्काल राहत मिल सके।

इसी बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद है, जिसमें कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है; उन्होंने शोक संदेश में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि घायलों के समुचित इलाज और देखभाल की पूरी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

कांग्रेस ने बनाई जांच समिति

हादसे की गंभीरता को देखते हुए Indian National Congress ने जांच समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कर रहे हैं। समिति में कई विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जो मौके पर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार करेंगे।

कैसे काम करता है पावर प्लांट का बॉयलर?

पावर प्लांट में बॉयलर एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसमें ईंधन जलाकर उत्पन्न गर्मी से पानी को उच्च दबाव वाली भाप में बदला जाता है। यह भाप टर्बाइन को घुमाती है, जिससे जनरेटर बिजली उत्पादन करता है। बॉयलर अत्यधिक तापमान और दबाव पर काम करता है, इसलिए इसमें सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी होता है। किसी भी तकनीकी खराबी या दबाव असंतुलन की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।

जांच और सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बॉयलर संचालन में किसी तकनीकी चूक या सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। फिलहाल प्रशासन और तकनीकी टीम मिलकर हादसे के कारणों की विस्तृत जांच में जुटी है।

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Updated on:

15 Apr 2026 09:11 am

Published on:

15 Apr 2026 09:08 am

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