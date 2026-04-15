Breaking News: वेदांता पावर प्लांट में 14 मजदूरों की मौत! PM मोदी ने जताया शोक, जानें कैसे हुआ इतना बड़ा औद्योगिक हादसा?

पावर प्लांट में बॉयलर एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण होता है। इसमें ईंधन जलाकर उत्पन्न गर्मी से पानी को उच्च दबाव वाली भाप में बदला जाता है। यह भाप टर्बाइन को घुमाती है, जिससे जनरेटर बिजली उत्पादन करता है। बॉयलर अत्यधिक तापमान और दबाव पर काम करता है, इसलिए इसमें सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी होता है। किसी भी तकनीकी खराबी या दबाव असंतुलन की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।