Janjgir Champa News: युवक का आपत्तिजनक फोटो लेकर युवती बोली- मेरी इच्छा पूरी करो नहीं तो, परेशान शख्स ने खाया जहर

करीब 12-15 दिन पहले महिला ने पीड़ित के निजी फोटो उसके और उसके परिवार के मोबाइल पर भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। पैसे नहीं देने पर इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। लगातार प्रताडऩा से परेशान होकर पीड़ित ने आत्महत्या का प्रयास किया। प्रकरण में धारा 308 (2) बीएनएसए 67 आईटी एक्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस दल ने आरोपी महिला को राजनांदगांव से पकड़ा। पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया, इसके बाद उसका मोबाइल जब्त कर गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।