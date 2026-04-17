Vedanta Plant Accident: बॉयलर ब्लास्ट के बाद गहराया रहस्य, 20 मौतों के बीच एक मजदूर लापता, परिवार भटकता रहा

लापता मजदूर को लेकर परिजनों में भारी चिंता और आक्रोश है। उनका आरोप है कि प्लांट प्रबंधन इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे स्थिति और संदिग्ध बनती जा रही है। परिजन लगातार प्रबंधन से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन अब तक संतोषजनक जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर, इस हादसे में पहले ही 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 15 से अधिक घायल विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। ऐसे में एक मजदूर का लापता होना कई सवाल खड़े कर रहा है।