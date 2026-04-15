Vedanta Plant Blast: अमित जोगी ने वर्तमान HC जज से की 3 बड़ी मांगें, बोले- कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़कर नहीं छिपेगा सच

अमित जोगी ने हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराने की मांग करते हुए तीन प्रमुख मांगें रखीं- हादसे की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर आपराधिक धाराओं में कार्रवाई, और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ तथा घायलों को 50 लाख रुपये का मुआवजा। उन्होंने कंपनी द्वारा घोषित 35-35 लाख रुपये और नौकरी के प्रस्ताव को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि मानव जीवन का मूल्य इससे कहीं अधिक है।