Chhattisgarh Pre-Monsoon: रायपुर में प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री, झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज

पिछले कुछ दिनों से रायपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। दोपहर के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बाजारों, दफ्तरों और सड़कों पर मौजूद लोगों ने बारिश का आनंद लिया, जबकि कई जगह लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और शेड के नीचे शरण लेते नजर आए।