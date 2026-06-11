Chhattisgarh Pre-Monsoon: रायपुर में प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री, झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज

रायपुर में प्री-मानसून की धमाकेदार एंट्री (photo source- Patrika)
Pre-Monsoon: राजधानी रायपुर में गुरुवार को हुई जोरदार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को प्री-मानसून बारिश ने बड़ी राहत दी है। तेज हवाओं और बारिश के चलते शहर का तापमान गिरा और वातावरण में ठंडक घुल गई। अचानक बदले मौसम ने जहां लोगों को राहत पहुंचाई, वहीं कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की भी खबरें सामने आई हैं।
पिछले कुछ दिनों से रायपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज धूप और उमस के कारण लोग परेशान थे। दोपहर के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बाजारों, दफ्तरों और सड़कों पर मौजूद लोगों ने बारिश का आनंद लिया, जबकि कई जगह लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और शेड के नीचे शरण लेते नजर आए।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश प्री-मानसून गतिविधियों का हिस्सा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। रायपुर में हुई बारिश को मानसून के आगमन का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
प्री-मानसून बारिश को किसानों के लिए भी सकारात्मक माना जा रहा है। खरीफ सीजन की तैयारी में जुटे किसानों को इस बारिश से लाभ मिलने की उम्मीद है। खेतों में नमी बढ़ने से भूमि तैयार करने और बुवाई की प्रारंभिक गतिविधियों में मदद मिलेगी। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को अभी मुख्य मानसून की स्थिर बारिश का इंतजार करना चाहिए और जल्दबाजी में बुवाई करने से बचना चाहिए।
बारिश के कारण शहर के कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में अचानक हुई तेज बारिश ने एक बार फिर नालों और जल निकासी व्यवस्था की तैयारियों की भी पोल खोल दी। कई स्थानों पर पानी भरने से नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। इसके चलते रायपुर सहित कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो प्रदेश में मानसून की दस्तक जल्द हो सकती है। ऐसे में लोगों को मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है।
रायपुर में हुई यह बारिश केवल मौसम परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह मानसून से पहले मिलने वाली बड़ी राहत भी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच हुई इस बरसात ने लोगों को राहत पहुंचाई है और मानसून के स्वागत का माहौल बना दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून प्रदेश में कब पूरी तरह सक्रिय होता है और किसानों समेत आम लोगों को इसका कितना लाभ मिलता है।
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