CSPDCL News: मानसून सिर पर, लेकिन शहर में आधा ही हुआ बिजली मेंटेनेंस, ईई बोले- सुशासन तिहार बनी बाधा

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में प्री-मानसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन बिजली विभाग अब तक मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं कर सका है। शहर में महज 50 प्रतिशत ही मेंटेनेंस (Electric Maintainence) का कार्य हुआ है। ऐसे में बारिश के दौरान बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सुशासन तिहार के दौरान मेंटेनेंस कार्य रोक दिया गया था, इस कारण हमलोग निर्धारित समय में काम पूरा नहीं कर सके। इधर भीषण गर्मी के कारण जिले की बिजली व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। दिन से लेकर रात तक कई बार बिजली गुल हो रही है।