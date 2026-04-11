11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Bilaspur High Court: वकील की लापरवाही का हर्जाना मुवक्किल क्यों भुगते? हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानें पूरा मामला

High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि वकील की लापरवाही का खामियाजा मुवक्किल को नहीं भुगतना चाहिए।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 11, 2026

हाईकोर्ट (photo-patrika)

हाईकोर्ट (photo-patrika)

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोर्ट को उदार रवैया अपनाना चाहिए, जिसमें वकील की लापरवाही की वजह से किसी मुकदमा लड़ने वाले की गैर-मौजूदगी में फैसला सुनाया गया हो। वकीलों की लापरवाही या चूक के कारण मुकदमा लड़ने वालों को परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब कोई पक्षकार वकील नियुक्त कर देता है, तो यह मानकर चलता है कि उसका मामला सही तरीके से पेश किया जाएगा।

जानें पूरा मामला

जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने यह टिप्पणी जमीन के विवाद में फंसे पक्षकारों के मामले में कई। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अपना केस ठीक से लड़ नहीं पाए, क्योंकि उनके वकील ने उन्हें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी थी। जिसके कारण वे नियत समय के अंदर फैसले के खिलाफ याचिका नहीं लगा पाए थे, वहीं जब उन्होंने याचिका लगाई तो निर्धारित समयसीमा गुजरने की बात कहते हुए अदालत ने उनकी अपील को ठुकरा दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए इस मामले में हुई देरी को माफ़ कर दिया और ट्रायल कोर्ट को याचिकाओं पर उनके गुण-दोष के आधार पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया।

प्रकरण के अनुसार जब ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में उनके खिलाफ फैसला सुनाया, तो उन्होंने अपने वकील को ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दिया। लेकिन वकील ने तय समयसीमा के अंदर अपील दायर नहीं की और क्लाइंट की फाइल को दूसरे वकील के पास भेज दिया। बाद में वकील ने इस बारे में अपील दायर की।

कोटवारों को सेवा भूमि पर स्वामित्व: हाईकोर्ट की फुल बेंच में सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोटवारों को प्रदान की गई सेवा भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए जाने के महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित प्रश्न को निर्णायक रूप से सुलझाने के लिए फुल बेंच के समक्ष भेजा है। याचिकाकर्ता गजेन्द्र दास व अन्य ने याचिका में यह मांग की कि उनके पूर्वजों को वर्ष 1950 के पूर्व तत्कालीन जमींदारों, मालगुजारों द्वारा ग्राम सेवा के फलस्वरूप प्रदान की गई भूमि पर उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाए।

पत्नी को राहत, तलाक केस अंबिकापुर से मनेन्द्रगढ़ ट्रांसफर

हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए तलाक से जुड़े मामले को अंबिकापुर से मनेन्द्रगढ़ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने पारित किया। मामला एक विवाहिता द्वारा दायर ट्रांसफर पिटीशन से जुड़ा है। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत फैमिली कोर्ट अंबिकापुर में तलाक का केस दायर किया था। पत्नी ने इस मामले को मनेन्द्रगढ़ फैमिली कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

101 दिन की देरी,माफी से इनकार, पीडब्ल्यूडी की अपील खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजा विवाद में दायर अपील पर सख्त रुख अपनाते हुए 101 दिन की देरी माफ करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केवल देरी के आधार पर ही पूरी अपील को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने पारित किया। मामला लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता द्वारा दायर आर्बिट्रेशन अपील से संबंधित था।

ये भी पढ़ें

बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त: जर्जर सड़कों पर पीडब्ल्यूडी ईई से जवाब तलब, सिरगिट्टी सड़क 25 लाख में बनाएंगी निजी कंपनियां
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 01:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Bilaspur High Court: वकील की लापरवाही का हर्जाना मुवक्किल क्यों भुगते? हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: शादी का कार्ड देने के बहाने दरवाजा खुलवाया, फिर नकाबपोशों ने किया कांड, पीड़ित ने खुद दी परिजनों को सूचना

घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला (File Photo)
बिलासपुर

रेलवे में 2 लाख पद खाली, कर्मचारियों पर 16 घंटे काम का दबाव, गुमान सिंह ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

रेलवे में 2 लाख पद खाली (फोटो सोर्स- AI)
बिलासपुर

वर्दी में पत्नी संग रील बनाना पड़ा भारी! सोशल मीडिया में मचा बवाल

वर्दी में पत्नी संग रील बनाना पड़ा भारी! सोशल मीडिया में मचा बवाल, पुलिसकर्मी का जवाब 'I am waiting bro’ हुआ वायरल(photo-patrika)
बिलासपुर

दरिंदगी या जंगली हमला? 17 बकरा-बकरियों की संदिग्ध मौत से गांव में मचा हड़कंप, पेट फटे, शरीर पर घाव के निशान

17 बकरा-बकरियों की संदिग्ध मौत (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर

10 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा संकेत, अब 4 महीने में होगा निर्णय

10 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा संकेत, अब 4 महीने में होगा निर्णय(photo-patrika
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.