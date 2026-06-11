Government job in Chhattisgarh: रायपुर में सरकारी नौकरी का मौका, 62 हजार तक मिलेगी सैलरी, 15 जून से पहले करे आवेदन

latest Government Jobs: रायपुर में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुरेखक (सिविल) पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी हैं। अभ्यर्थी 15 जून तक व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 2 अगस्त को संभावित है। परीक्षा के जरिए 35 अनुरेखक पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी के पास एक विषय के रूप में रेखाचित्र (ड्राॅइंग) के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी (तक) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।