11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Government job in Chhattisgarh: रायपुर में सरकारी नौकरी का मौका, 62 हजार तक मिलेगी सैलरी, 15 जून से पहले करे आवेदन

Chhattisgarh job vacancy latest: उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि 15 जून से पहले अपना फॉर्म भर लें। समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए योग्य अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jun 11, 2026

Government job in Chhattisgarh

रायपुर में सरकारी नौकरी का मौका (photo Patrika)

latest Government Jobs: रायपुर में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुरेखक (सिविल) पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी हैं। अभ्यर्थी 15 जून तक व्यापमं की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 2 अगस्त को संभावित है। परीक्षा के जरिए 35 अनुरेखक पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी के पास एक विषय के रूप में रेखाचित्र (ड्राॅइंग) के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी (तक) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

Chhattisgarh latest vacancy news 2026: 35 पदों पर भर्ती

रायपुर में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुरेखक (सिविल) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 35 अनुरेखक (सिविल) पदों को भरा जाएगा। यह अवसर उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता और वेतन

अनुरेखक (सिविल) पद हेतु अभ्यर्थी को रेखा चित्र (ड्राइंग) विषय सहित हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल से समकक्ष योग्यता प्राप्त होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स 19500 – 62000, लेवल-4 के अनुसार वेतन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद व्यापमं की वेबसाइट पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय-सीमा में आवेदन करें।

ओटी टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू

ओटी टेक्नीशियन पदों की भर्ती की जाएगी। इसके आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन 3 जुलाई तक कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 4 से 6 जुलाई तक किए जा सकेंगे। परीक्षा 30 अगस्त को संभावित है। परीक्षा रायपुर में ही होंगे। संचालनालय द्वारा सरगुजा और बस्तर संभाग में कुल 15 पदों की भर्ती की जाएगी। आवेदक को छत्तीसगढ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थी को जीव विज्ञान, भौतिक व रसायनशास्त्र विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटी/एनेस्थेसिया टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jun 2026 06:13 pm

Published on:

11 Jun 2026 06:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Government job in Chhattisgarh: रायपुर में सरकारी नौकरी का मौका, 62 हजार तक मिलेगी सैलरी, 15 जून से पहले करे आवेदन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर के MG रोड पर बढ़ती जा रही है आग! बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पहुंचीं लपटें, काबू पाना मुश्किल

MG Road Fire Incident
रायपुर

महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ में भी होंगे बड़े प्रदर्शन

AICC Meeting 2026
रायपुर

Engineering Service Exam: छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, आवेदन करने का आज अंतिम दिन, जल्दी करें अप्लाई

Engineering Service Exam
रायपुर

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी! आदिम जाति विकास विभाग के 3 अधिकारियों का ट्रांसफर

Tribal Welfare Officers Transfer
रायपुर

रायपुर में घर खरीदने से पहले रहें सावधान! नियम तोड़ने वालों पर CGRERA का बड़ा एक्शन, अब न बुकिंग होगी न बिक्री

CGRERA
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.