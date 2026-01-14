15 जनवरी को अमित जोगी खुद मैदान में उतरेंगे और पकड़ेंगे असली ‘धान चूहा’… आखिरकार खुल जाएगा करोड़ों का सच!

जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित अजित जोगी ने घोषणा की है कि 15 जनवरी को वे स्वयं चूहा पकड़ने वालों और जाल के साथ चारभाठा धान केंद्र पहुंचेंगे। उनका कहना है कि मौके पर यह साबित किया जाएगा कि करोड़ों का धान चूहों का नहीं, बल्कि सिस्टम की मिलीभगत का शिकार हुआ है। जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गोदाम, चौकीदार और कंप्यूटर रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद हजारों क्विंटल धान का गायब होना संगठित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।